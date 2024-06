Bilan positif du projet «Culbutes et jonglerie, équilibre ta vie!»

Entre les mois de janvier et d’avril 2024, les écoles du JALL ont eu la chance d’accueillir un projet mettant de l’avant les arts du cirque. «Culbutes et jonglerie, équilibre ta vie!», coordonné par la Cie de création Le Moulin à vent Productions, visait à inspirer les élèves par la démarche artistique d’un duo cirque et musique, puis le langage du cirque.

Grâce à un suivi sur 12 semaines de six artistes, les élèves ont été exposés à de nouvelles formes d’expression et des disciplines qui se concentrent sur trois fondamentaux : le corps, le mouvement dans l’espace et l’objet.

«Non seulement, nous voulions éveiller les élèves aux joies des arts du cirque, mais nous tenions aussi à le faire en symbiose avec les enseignants impliqués et leurs besoins pédagogiques. Chacun des six artistes sélectionnés, avaient également des bases ou une formation complète en pédagogie», précise le directeur général et artistique du Moulin à vent Productions, Christophe Meunier.

À plus d’une dizaine des reprises, pour des périodes de 2 à 3 jours, les artistes se sont déplacés dans les écoles primaires du JALL afin d’enseigner entre autres la jonglerie, l’acrobatie, les disciplines aériennes, la manipulation d’objets, mais aussi les percussions avec drums.

«Le projet nous a augmenté le temps d’activités physiques au quotidien. Les artistes ont permis aux enfants d’apprendre différentes disciplines de cirque et de percussions dans le plaisir et la rigueur. Cela permettait aux enfants de se dépenser et de développer leur motricité globale et leur motricité fine», précise l’enseignante Stéphanie Lavoie.

En plus d’exposer les élèves à de nouvelles pratiques artistiques, «Culbutes et jonglerie, équilibre ta vie!» a aussi eu des retombées positives inattendues pour les élèves.

«Tous ces apprentissages ont un impact en classe. Les élèves ayant de plus grands défis, un engagement instable et une motivation fragile provoqués par de grandes difficultés d’apprentissage ont été plus grandement impactés positivement par notre projet culturel en cirque. La fréquence des ateliers a permis le développement d’un lien d’attachement et d’une proximité avec les artistes qui sont devenus des personnes très signifiantes pour ceux-ci. La sensibilité des artistes envers les différences de nos élèves a rendu leur intervention cohérente avec notre approche pédagogique et les besoins individuels», ajoute l’enseignant David Lord.

Le projet a été réalisé avec le soutien du ministère de l’Éducation dans le cadre du volet «Une école accueille un artiste ou un écrivain» du programme «La culture à l’école». Il s’est terminé avec la présentation d’un grand spectacle multidisciplinaire, réalisé par les élèves et présenté aux parents.