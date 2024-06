Église de Trois-Pistoles : lancement de la saison estivale 2024

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles est de retour cette année afin d’offrir des visites de l’église de Trois-Pistoles. La saison touristique estivale débutera le 22 juin.

Andrée Tremblay assumera la direction générale, puis Yvan Charette agira à titre de coordonnateur au tourisme pour les activités estivales. Une étudiante sera au poste afin d’accueillir les visiteurs, soit Amy Lévesque. Marjolaine Martel s’ajoutera également à l’équipe.

Le poste d’accueil retrouve sa localisation devant l’église porte sud. Les heures d’ouverture sont du lundi au samedi, de 9 h à 16 h, et le dimanche, de 12 h à 16 h. L’entrée comprend une visite audio-guidée de l’église, du circuit patrimonial dans la ville de Trois-Pistoles ainsi que la capsule d’histoire fantastique sur les légendes entourant la construction de l’église.

Présentés dans le cadre de «Le vent gourmand et les espaces virevent» des espaces publics animés pour déguster l’été, la corporation offrira des pique-niques musicaux. Deux pique-niques gratuits seront présentés par cette dernière dans le gazebo du parc de l’église. Le premier pique-nique «Arc-en-ciel de percussions» se déroulera le dimanche 30 juin, puis mettra en vedette Jacques Poitras et Joseph Wadgeri. Le deuxième sera présenté le dimanche 11 août, par le groupe Lueurs composé de Francis Leblond, Ghislain Lavoie et Yves Philibert, avec en première partie Jaya Jaegler au piano. Les spectacles se tiendront à 12 h.