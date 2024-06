Une importante reconnaissance pour la bibliothèque municipale de Rivière-du-Loup

À l’occasion de la 25e édition de la remise des Prix Les Arts et la Ville, tenue le 5 juin dernier à Repentigny, la Ville de Rivière-du-Loup s’est une fois de plus illustrée en remportant un prestigieux prix dans la catégorie Aménagement pour les qualités esthétiques et novatrices du projet d’agrandissement de la bibliothèque Françoise-Bédard.

Le maire Mario Bastille, accompagné de l’ingénieur municipal Pascal Gamache qui a agi à titre de chargé de projet pour la Ville pendant toute la durée du chantier, sont montés sur la scène du théâtre Alphonse-Desjardins pour recevoir cette grande distinction. C’est sous le thème La culture à voix haute que l’événement avait lieu, une occasion de «remercier les artistes, les travailleuses et travailleurs culturels et les différents acteurs et actrices du milieu municipal pour leur implication remarquable et leurs initiatives innovantes», selon l’organisation.

Rivière-du-Loup s’est ainsi démarquée des autres finalistes pour la création d’un lieu rassembleur qui conjugue patrimoine et modernité. Le jury note d’ailleurs «le travail exemplaire d’intégration et la sensibilité de l’aménagement mariant histoire et contemporanéité» qui caractérise le projet gagnant.

Il convient de préciser que la Ville de Rivière-du-Loup a remporté les honneurs devant la Ville de Montréal (arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve), qui présentait son projet de réhabilitation et d’agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve, ainsi que la municipalité de L’Ange-Gardien, qui présentait son projet d’aménagement d’une aire de vie extérieure à la mairie.

LES PRIX LES ARTS ET LA VILLE 2024

Les Prix visent à faire rayonner l’engagement culturel des municipalités, des organismes et des artistes qui œuvrent dans les collectivités. Ils expriment une reconnaissance envers ces forces vives qui contribuent à faire de la culture un vecteur de développement durable. Ils célèbrent la vitalité culturelle des communautés qui jouent un rôle actif dans l’amélioration continue de la qualité de vie des citoyennes et citoyens.