Gilles Dubé reçoit la médaille du lieutenant-gouverneur pour aînés

Le 26 mai 2024, lors d’une cérémonie à l’Institut de technologie agroalimentaire, Campus de La Pocatière, Gilles Dubé de Rivière-du-Loup a reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur pour aînés (argent) afin de reconnaître son exceptionnel engagement bénévole auprès de sa communauté.

Originaire de L’Isle-Verte, Gilles Dubé est arrivé à Rivière-du-Loup à l’été 1969 en tant qu’enseignant en littérature, lors de l’ouverture du Cégep. Titulaire d’un baccalauréat en pédagogie de l’École normale Laval de Québec (devenue le Cégep François-Xavier Garneau), d’une licence ès lettres modernes et d’un certificat de l’École normale supérieure de l’Université Laval, il a exercé diverses fonctions de gestionnaire pédagogique jusqu’à l’automne 2000.

En 2010 et 2011, il a écrit sur l’histoire du Foyer-Patro et de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup dans un ouvrage totalisant près de 800 pages. Nommé vice-président de la Société d’Histoire et de Généalogie en 2011, il a occupé le poste de président de 2012 jusqu’à l’automne 2023.

Gilles Dubé a également été un des pionniers dans la création du Cégep de Rivière-du-Loup, du Musée du Bas Saint-Laurent, du Réseau Biblio Bas Saint-Laurent et de l’Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup. Il est membre du comité de toponomie de la ville de Rivière-du-Loup. Il a participé à la création du Prix Andrée et Richard Levesque de la Société historique de Rivière-du-Loup. Ce prix vise à récompenser les artistes qui mettent en valeur la région du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques.

Nul doute, Gilles Dubé a contribué de façon importante, soutenue et non rémunérée à sa communauté au cours des dernières décennies.