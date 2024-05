La Chambre de commerce de retour à l’Assemblée nationale dans le dossier de la traverse

À l’initiative de la Ville de Rivière-du-Loup et en compagnie d’une délégation de représentants de la région, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup s’est de nouveau rendue à l’Assemblée nationale pour exiger un fois de plus le maintien de la Traverse Rivière-du-Loup - Saint-Siméon, ce mercredi 29 mai.

«Il est inconcevable que le gouvernement puisse même songer à relocaliser la Traverse Rivière-du-Loup - Saint-Siméon. Plus de cinq années se sont écoulées depuis le début de cette épopée et nous demeurons toujours dans l’attente d’un engagement gouvernemental clair. Cela n’a que trop duré», martèle la présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault.

«Notre demande au Premier ministre du Québec est claire : nous exigeons qu’il confirme que les activités de notre Traverse seront maintenues au quai de Rivière-du-Loup. Nous ne nous expliquons pas pourquoi, après toutes ces études et analyses et tous ces retournements de pierres, on ne peut encore nous donner une réponse favorable.»

Le conseiller du district de La Pointe de Rivière-du-Loup, Carl Thériault ainsi que monsieur Marc Morin, citoyen, étaient aussi présents à la période de questions et lors du dépôt de la motion sans préavis.

Le leader parlementaire de l’opposition officielle, Monsef Derraji, tiendra également un point de presse au Foyer du hall principal de l’Assemblée nationale, en début d’après-midi.

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup compte maintenir la pression sur les différents élus impliqués dans le dossier jusqu’à ce que la décision de conserver la Traverse à Rivière-du-Loup soit rendue de façon permanente et sans équivoque.

«La Traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon ne fait pas seulement partie de notre patrimoine, elle constitue aussi à la fois une partie importante de notre identité et un puissant moteur économique pour notre région. Nous n’exigeons rien de moins que des réponses à nos demandes et un échéancier clair et précis. Il y a déjà trop longtemps que ce dossier traîne et que le gouvernement tergiverse dans ce dossier. Nos membres ne sont pas de simples spectateurs, ce sont des intervenants dévoués et impliqués pour qui les orientations prises auront de réels impacts sur leur quotidien. La pérennité de leur entreprise respective ne peut être ignorée sans conséquences par les personnes qui nous représentent au gouvernement», soutient Claudette Migneault.