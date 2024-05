L'Université Laval décernera un doctorat honorifique à Jean Bélanger 

Le président et chef de la direction de l’entreprise Premier Tech, Jean Bélanger, recevra un doctorat honoris causa, la plus haute distinction remise par l’Université Laval, lors de la collation des grades de l’institution d’enseignement qui se déroulera du 17 au 20 juin au Centre des congrès de Québec.

Lors de la cérémonie, Jean Bélanger mettra la main sur un doctorat honoris causa en administration. Une reconnaissance saluant «sa réussite professionnelle» et «son engagement à faire rayonner le Québec grâce à des valeurs entrepreneuriales uniques».

Décrit comme l’un des plus grands exemples de réussite professionnelle au Québec, Jean Bélanger a permis à l’entreprise Premier Tech, fleuron économique canadien, de devenir un leader mondialement renommé dans ses multiples métiers pour son leadership technologique et ses capacités innovantes.

«Homme d’affaires respecté et fier défenseur des régions, M. Bélanger a prouvé qu’il est possible pour une entreprise de s’internationaliser tout en conservant ses racines et son siège mondial en région, à Rivière-du-Loup», souligne-t-on dans un texte de présentation publié sur le site de l’Université Laval.

L’institution saluera également le leadership de Jean Bélanger et sa capacité de s’entourer de professionnels de talent. «Ensemble, ils ont misé sur une puissance collective encourageant l’intrapreneuriat et le désir de se dépasser pour ainsi permettre à Premier Tech de grandir internationalement avec constance et cohérence», indique-t-on.

«Modèle d’audace, de passion et de transparence, Jean Bélanger est une source d’inspiration pour les étudiantes et étudiants en gestion. Il rayonne non seulement par son succès en affaires, mais aussi par ses valeurs humanistes», ajoute l’Université Laval.

La carrière «exceptionnelle» de Jean Béalnger a déjà été reconnue à plusieurs occasions. Récemment, en 2022, il a été nommé chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, le premier ordre national français, par décret du président de la République française. L’année dernière, en 2023, il s’est aussi vu décerner la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale en tant que bâtisseur d’exception.

Prochainement, l’Université Laval honorera neuf autres personnalités «au rayonnement remarquable et exemplaire», soit la forestière Valérie Courtois, le capitaine-pêcheur Ghislain Cyr, la professeure et chercheuse Isabelle Ferreras, le cinéaste André Gladu, la réalisatrice et productrice Nancy Florence Savard, le scientifique Charles E. Smith, l’administrateur de sociétés Jean St-Gelais, la femme d’affaires et administratrice de sociétés Monique Leroux, ainsi que le conférencier Luc Vigneault.