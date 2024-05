Création d’une cellule Mères au front à Trois-Pistoles 

Le groupe «Le pont de la 20, ça tient pas debout» a maintenant de nouvelles alliées dans Les Basques. Les membres de Mère au front – Trois-Pistoles, une nouvelle cellule locale d’un mouvement pancanadien, a annoncé avoir ciblé la sauvegarde de la rivière Trois-Pistoles comme un dossier primordial au cours des prochaines semaines.

Dans un communiqué de presse dévoilant la création de leur groupe à Trois-Pistoles, ce 29 mai, les fondatrices iSabelle Moffet, Julie Sylvain, Julie Archambault et Iléana Gutni soutiennent que le pont de la 20 au-dessus de la rivière Trois-Pistoles «est tout simplement impensable en 2024».

«Il est temps de mettre le projecteur sur des solutions alternatives et nous le ferons entendre», se sont-elles exclamé. «Mères au front – Trois-Pistoles demandera aux dirigeantes et ministres associées à ce dossier, des rencontres et des espaces d’écoute et de discussion.»

Mères au front souhaite passer à l’action pour protéger l’avenir de leurs enfants dans le contexte de la crise climatique. Le mouvement national est structuré autour des principales de décentralisation, de diversité et d’inclusion, de la non-violence et de la non commercialisation.

«Nous sommes Mères et nous sommes en colère. À partir de maintenant, nous nous levons pour nos enfants. Nous ne resterons pas les bras croisés devant l’inaction de nos dirigeants face aux bouleversements climatiques et sociaux. Nous exigeons d’eux qu’ils affrontent immédiatement les menaces auxquelles nous faisons face et qu’ils assument leurs responsabilités pour protéger le vivant», ont écrit les instigatrices.

Elles expliquent que la cellule Mère au front – Trois-Pistoles a été créée afin que toutes les femmes du territoire puissent faire entendre leur voix «par des actions militantes variées, parfois dérangeantes, mais toujours guidées par des valeurs de bienveillance, de solidarité et de respect».

Il est possible de suivre le mouvement local sur sa page Facebook ou communiquer directement avec les responsables au [email protected].