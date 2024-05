Jacques Tremblay réélu à la tête de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Le Grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Jacques Tremblay, a été reconduit à son poste pour un troisième mandat consécutif. Une réélection qui reflète de la confiance et l’engagement de la communauté envers son leadership et son dévouement, estime la PNWW.

«Je suis profondément honoré de la confiance qui m’a été accordée depuis 2016 et celle qui m’est accordée pour un troisième mandat afin de continuer à servir les intérêts de notre Nation», a déclaré le Grand Chef dans un communiqué de presse.

«Ensemble, nous avons accompli de grandes choses, et je suis convaincu que, grâce à l’unité et la détermination dont fait preuve notre communauté, nous continuerons à prospérer et à faire rayonner notre Nation et notre culture.»

Depuis son premier mandat en 2016, M. Tremblay a travaillé afin de promouvoir les intérêts de la PNWW, tout en créant des partenariats visant à renforcer les relations avec le milieu régional.

Sous son leadership, des projets jugés significatifs ont été réalisés pour la protection de l’identité wolastoqey, du territoire et de la pratique des activités traditionnelles des membres de la PNWW.Ces progrès ont pu être réalisés grâce à la conclusion de diverses ententes avec le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec.

Son engagement envers sa communauté a également joué un rôle crucial dans le renforcement de son autonomie gouvernementale et dans le déploiement de son identité culturelle, estime la PNWW.

L’élection pour les postes de chefs conseillers aura lieu le 9 juin par voie de scrutin.