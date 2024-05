Saint-François-Xavier-de-Viger reçoit le prix de la résistance et de la fierté rurale 2024

Cette année, c’était au tour de Saint-François-Xavier-de-Viger de recevoir le prix de la résistance et de la fierté rurale 2024 de la part du Centre de mise en valeur des Opérations Dignité. Plus de 200 citoyens se sont rassemblés pour célébrer leur municipalité, le 25 mai.

Une grande fête a rassemblé petits et grands lors de la Journée de la résistance et fierté rurale à Saint-François-Xavier-de-Viger. De l’après-midi jusqu’en soirée, tous ont pu danser au son de la musique, célébrer le développement de la municipalité et partager nourriture et breuvages.

Au cours de la journée, les participants ont pu découvrir les créations d’artisans locaux, assister à l’inauguration officielle d’un îlot fruitier en plus d’être témoins de la lecture du Manifeste de la résistance et de la Fierté rurale et de la remise du Prix à la Municipalité.

Le maire de Saint-François-Xavier-de-Viger, Yvon Caron, s’est réjoui de la participation de ses citoyens, avant même la fête, eux qui ont pris part à un atelier de peinture de chaises. Des résidents les ont décorées de bouquets et déposées sur leurs terrains pour l’occasion.

«C’est à notre tour de commémorer la fierté rurale», s’est-il exclamé. Rappelons que la municipalité a été officiellement reconnue en 1861 sous le nom de Canton Viger, avant de devenir, 9 ans plus tard Saint-François-Xavier-de-Viger. Elle a été dissolue en 1945, avant de rouvrir en 1950. En 2025, le village fêtera donc ses 75 ans.

Les journées de la résistance et fierté rurale permettent de se rappeler les luttes des communautés pour sauvegarder leurs villages et l’occupation de leur territoire. Le prix aide les municipalités à ne pas oublier leur histoire et leur fierté d’être encore debout.