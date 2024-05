«Le pont de la 20, ça tient pas debout» lance son site internet et demande à rencontrer la députée

Les opposants au projet de prolongement de l’autoroute 20 dans l’Est-du-Québec annoncent le lancement d’un site internet et d’un dépliant informatifs. Ces outils pédagogiques ont été rendus publics ces dernières semaines.

Le site internet nonala20.com évoque les enjeux entourant ce projet de grande envergure comme l’environnement, de l’agriculture, de l’économie régionale ou encore de la sécurité routière et publique.

«Le sujet du prolongement de l’autoroute 20 est polarisant, surtout parce que les gens manquent d’information», plaide Raphaèle Vallières, qui a participé à la création du dépliant d’information distribué depuis le début du mois. «On souhaite aborder prochainement le plus grand nombre d’enjeux possibles pour déboulonner les mythes qui préoccupent la population», poursuit-elle.

Le dépliant servira à rejoindre les personnes qui ont moins accès au Web. L’outil didactique constitue une manière de plus de sensibiliser la population aux enjeux qui concernent un éventuel prolongement d’autoroute. «C’est primordial de se faire voir et entendre du plus grand nombre de façons possible», conclut Raphaèle Vallières.

DEMANDE DE RENCONTRE

Le groupe, «Le pont de la 20, ça tient pas debout» a aussi effectué une demande formelle de rencontre auprès de la députée de Rivière-du-Loup, Amélie Dionne, afin de discuter du projet de prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski (secteur Bic), incluant évidemment le pont qui enjamberait la rivière des Trois Pistoles.

«Dans ce dossier, la transparence est pour nous essentielle pour la suite des choses. Nous présumons que c’est également le cas pour vous», ont écrit les opposants dans leur lettre. Avec cette rencontre, ils souhaitent plus d’informations au sujet de certains enjeux.

Le groupe demande, notamment, d’avoir accès à l’information caviardée d’une étude géotechnique concernant le sol aux abords de la rivière des Trois Pistolesréalisée il y a plus de 10 ans; d’obtenir toute la documentation au sujet d’un important glissement de terrain survenu en novembre 2012 sur le chantier du pont de la rivière Verte à L’Isle-Verte puisque le projet de la rivière Trois-Pistoles est plus vaste et risqué.

Les opposants désirent aussi obtenir les analyses et études du ministère des Transports et de la Mobilité durable du bris de service d’eau potable causé par la construction des amorces du pont de l’autoroute 20 en 2012 et exigent la tenue d’une nouvelle étude du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement en raison des informations à éclaircir.