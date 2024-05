Les bureaux de la Ville de Rivière-du-Loup en mode estival

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, et la députée Amélie Dionne ont annoncé, le 27 mai, une aide financière totalisant 174 400 $ pour la réalisation de deux projets visant à développer d’importants tronçons du Sentier national au Québec (SNQ) et à mettre à niveau plusieurs kilomètres de sentiers existants ...