Cru d’Abeille : un brasseur du Témiscouata devant les dragons 

Après Jordan Pomerleau et son entreprise Aukcio, un autre entrepreneur originaire de la région aura la chance de présenter son entreprise et ses produits aux investisseurs de la populaire émission Dans l'oeil du dragon. Le passage de François Beaudoin et de son partenaire William Audet, cofondateurs de l’hydromellerie Cru D’Abeille, sera diffusé le 29 mai, à 20 h, sur les ondes d'Ici Radio-Canada Télé.

François Beaudoin, de Témiscouata-sur-le-Lac, et son partenaire d’affaires ont fondé l’hydromellerie Cru d’Abeille en 2020. Leur objectif était alors de démocratiser l’hydromel, un breuvage alcoolisé à base de miel pur consommé depuis plus de sept millénaires.

Le duo y est parvenu en modernisant cette boisson mythique grâce à ses connaissances brassicoles et en y ajoutant une touche pétillante et des aromates naturels, le plus souvent possible biologiques ou issus de l’économie circulaire.

Aujourd’hui, les produits Cru D’Abeille, dont la production est réalisée à Lévis, sont disponibles de Gatineau à Rimouski, en passant par Lévis, Québec et le Saguenay.

Certains d’entre eux ont même déjà été primés à l’international.

Reste à voir maintenant s’ils sauront décrocher des offres des Dragons David Côté, Nicolas Duvernois, Isabèle Chevalier, Christiane Germain et Georges Karam.