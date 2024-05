Rencontre préparatoire au BAPE sur le parc éolien PPAW1

La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement sur le projet de parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk (PPAW1) dans les MRC de Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup par Invenergy invite la population à une rencontre préparatoire en vue de l’audience publique le 29 mai à 19 h.

Elle aura lieu sur le site web du BAPE et sur sa page Facebook. La rencontre a pour objectif d’informer le public sur les travaux de la commission et sur les façons d’y participer et d’y contribuer. Une période de questions suivra la présentation.

Les questions à propos du projet éolien seront abordées lors de la première partie de l’audience publique. Cette procédure se déroulera du 10 juin au 10 octobre 2024. La commission d’enquête sera composée de la commissaire Linda St-Michel et de la présidente de la commission, Marie-Eve Fortin.

Le projet de parc éolien PPAW1 prévoit l’installation d’un maximum de 56 éoliennes de 6,2 MW chacune, d’une hauteur maximale de 200 mètres. La puissance totale installée peut atteindre 350 MW.

Le parc éolien sera réalisé en partenariat 50-50 par l’Alliance de l’énergie de l’Est et Invenergy, ce qui représente des investissements d’environ un milliard de dollars. Les éoliennes seront érigées à Pohénégamook, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Antonin et sur le territoire non-organisé de Picard. Le début des travaux de déboisement est prévu en 2024, alors que la construction pourrait commencer en 2025.

Selon la documentation du BAPE, jusqu’à 300 emplois directs pourraient être créés durant la phase de construction et 23 emplois permanents seront conservés pour l’exploitation et l’entretien du parc éolien. La durée de l’exploitation sera de 30 ans, selon les termes du contrat d’approvisionnement conclu avec Hydro-Québec.

Toutes les informations sont disponibles au bape.gouv.qc.ca.

