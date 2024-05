Le Bas-Saint-Laurent accueille de nouveaux points de service circonflexe – prêts pour bouger

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent confirme la mise en opération de nouvelles centrales de prêt d’équipements circonflexe – prêt pour bouger dans la région du Bas-Saint-Laurent, d’ici le début de l’été.

Rappelons que circonflexe – prêt pour bouger est une initiative du gouvernement du Québec visant à établir un vaste réseau panquébécois de centrales de prêt d’équipements. Il est destiné à soutenir la pratique d’activités physiques pour tous les Québécois en mettant disponible gratuitement des équipements adaptés et sécuritaires pour s’initier et pratiquer une activité physique ou un sport.

Au cours des prochaines semaines, des centrales circonflexe seront mises en opération à la marina de Notre-Dame-du-Lac (Témiscouata-sur-le-Lac), à l’aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles, ainsi qu’au Parc des Îles à Matane. Ces points de service viennent s’ajouter aux centrales de Loisirs-Kamouraska déjà en opération, situées au Pavillon sportif de Saint-Alexandre, à l’Atelier du partage de Saint-Pascal, ainsi qu’au Centre Bombardier à La Pocatière.

Comme dans d’autres régions du Québec, circonflexe prendra aussi la forme de casiers libre-service connectés appelés Box-up, dans quelques municipalités du Bas-Saint-Laurent. Les gens pourront accéder à du matériel entreposé dans ces casiers à partir d’un téléphone cellulaire. Deux stations seront situées à Rivière-du-Loup, soit à proximité du parc de planche à roulettes de la rue Frontenac, ainsi qu’à l’intérieur des limites du Parc du Campus-et-de-la-Cité. Les municipalités de Saint-Jean-de-La-Lande et de Packington bénéficieront elles aussi de ces stations libre-service, soit au Complexe des Générations à Packington et à l'espace pont couvert de Saint-Jean-de-La-Lande. Pour les maires de ces municipalités, ce système de libre-service permet d’offrir à leur population du matériel et des équipements nécessaires afin de profiter pleinement des infrastructures récréatives mis en place ces dernières années dans ces communautés.

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent est responsable du déploiement de circonflexe pour l’ensemble de la région. «Fidèle à la volonté bas-laurentienne de travailler avec les milieux, nous avons initié dans chacune des MRC de la région une démarche circonflexe avec le support des comités locaux COSMOSS. Des groupes de travail composés de représentants municipaux, du monde scolaire, de la santé, des réseaux communautaires et du sport ont discuté et défini leur cadre de déploiement de circonflexe pour leur milieu en fonction de ses spécificités et de leurs besoins», précise Louis-Marie Bastille, président de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent.

La région sera également à l'origine d'un projet particulier : le Carrefour des 50+ sera le moteur d'une initiative dédiée à l'initiation et au développement de la pratique du pickleball dans toutes les MRC de la région. À travers cette initiative, le Carrefour des 50+ souhaite encourager ses membres à maintenir un mode de vie physiquement actif en leur offrant l'accès à des équipements ainsi qu'un encadrement pour favoriser l'implantation de cette pratique pour les aînés et l'ensemble de la population.

Au cours des prochains mois, d’autres points de services circonflexe seront progressivement déployés dans le but d’offrir à l’ensemble du Bas-Saint-Laurent des opportunités permettant d’être «prêt pour bouger!». D’ici mars 2027, le gouvernement du Québec s’est engagé à investir un peu plus de 40 millions de dollars pour assurer le déploiement de ce réseau maintenant connu sous le vocable de circonflexe – prêt pour bouger.

Toute personne intéressée à en apprendre davantage sur circonflexe - Prêt-pour-bouger est invitée à se rendre sur ce site : www.circonflexe.ca.