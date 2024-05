Isabelle Cloutier est nommée directrice générale du Cégep de Rivière-du-Loup

Lors d’une séance extraordinaire le 21 mai, le conseil d'administration du Cégep de Rivière-du-Loup a procédé à la nomination de Isabelle Cloutier au poste de directrice générale de l’établissement. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste au Cégep depuis sa création en 1969.

Forte d'une expérience professionnelle approfondie de près de 30 ans, Mme Cloutier a occupé divers postes-clés au sein du réseau de l’éducation. Elle a exercé les fonctions de conseillère pédagogique, de directrice adjointe et de directrice d'écoles secondaires au sein du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI). Depuis 2020, elle assume la direction des Services éducatifs du CSSMI.

Titulaire d'un baccalauréat en enseignement des mathématiques de l'Université du Québec à Montréal et d'un certificat en science et technologie de la TÉLUQ, elle poursuit actuellement des études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion de l'éducation. Reconnue pour sa vision stratégique qui intègre les enjeux pédagogiques, administratifs et humains, ainsi que pour sa capacité d’analyse et de résolution de problèmes, Isabelle Cloutier a contribué à l’élaboration des Plans d'engagement vers la réussite du CSSMI et à l'élaboration de stratégies d'amélioration continue.

À titre de coresponsable du comité MSSS-MEQ des Laurentides, elle a eu l’occasion de concrétiser, au profit de la communauté étudiante, le déploiement de projets permettant le développement de formations, d’outils et de processus conjoints entre les réseaux de la santé et de l’éducation. Elle a aussi siégé comme présidente de la Table des directions des services éducatifs de la grande région de Laval, des Laurentides et de Lanaudière.

«Nous sommes ravis d’accueillir madame Cloutier à la barre du Cégep de Rivière-du-Loup. Ses aptitudes à établir de bons liens avec des partenaires et à favoriser la création d'espaces de collaboration seront un atout pour notre établissement. Dotée d'un sens politique aiguisé et d'une capacité à cerner les enjeux, elle saura sans aucun doute poursuivre avec brio les orientations du plan stratégique. Sa vision systémique sera également un élément clé pour pérenniser et soutenir le développement du Cégep», précise Samuel Desjardins-Drapeau, président du conseil d’administration du Cégep. Ce dernier a remercié, au nom du conseil d’administration, le directeur général sortant, René Gingras, pour son engagement et son dévouement durant ses plus de 25 années au Cégep, dont les 10 dernières à la direction générale.

La nouvelle directrice générale entrera en fonction au début du mois d’aout, juste à temps pour la prochaine rentrée collégiale. Elle est emballée à l’idée de tout mettre en œuvre pour que le Cégep de Rivière-du-Loup puisse continuer de se tenir debout et de rayonner.