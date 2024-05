Le comité citoyen Tourne pas chez nous! lance son site web

Le comité citoyen Tourne pas chez nous!, qui s’oppose au développement des parcs éoliens Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk 1 et 2 en lien avec le promoteur privé Invenergy, a lancé son site web le 10 mai.

Le lancement de son site précède celui de l’Alliance de l’énergie de l’Est, la société en commandite qui encourage le développement de parcs éoliens dans l’Est-du-Québec. Le comité citoyen dénonce que cette démarche se fasse à un rythme accéléré «au détriment d’un réel processus démocratique sur l’avenir énergétique du Québec.»

Tourne pas chez nous! déplore l’absence de site web de l’Alliance de l’énergie de l’Est, et le flagrant manque de transparence de cette organisation. Cette dernière, une société en commandites, reste une entité inédite dans le paysage québécois de la production énergétique.

Selon le comité citoyen bénévole, l’Alliance de l’énergie de l’Est (AÉE) facilite la privatisation de la production électrique éolienne au Québec en favorisant systématiquement les partenariats publics-privés, ce qui nuit à l’accès à l'information.

Même si le regroupement citoyen a eu une rencontre avec l’Alliance de l’Énergie de l’Est et le promoteur privé Invenergy au début du mois de mars, et que des suivis ont été effectués, plusieurs de ses questions demeurent sans réponse.

Le site web de Tourne pas chez nous! renvoie aux informations disponibles par rapport aux parcs éoliens Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk 1 et 2. Le site web contient également une section critique sur les énergies dites «vertes » et sur leur impact sur notre environnement. Elle s’oppose à la transition énergétique telle qu’elle est pensée en ce moment au Québec.

«Il n'a pas été démontré par une étude indépendante que nous avons besoin de cette énergie. Les énergies dites vertes sont inscrites dans un paradigme de croissance économique qui est préjudiciable pour la Terre et qui n'est pas soutenable: nous nous opposons donc au développement de ces projets, et proposons plutôt de réfléchir collectivement et positivement à l’avenir énergétique du Québec», fait savoir le comité citoyen basé à Saint-Pascal.