Le Mouvement Desjardins abandonne les régions, selon les syndicats 

Le Conseil régional FTQ Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, le SEPB-Québec local 575, ainsi que les représentants de la société civile et maires de la région, dénoncent la décision du Mouvement Desjardins de fermer ses bureaux, guichets et centres de services dans 10 municipalités. Pour les différents porte-paroles, il est clair que Desjardins est en train d’abandonner les régions et sa population.

«Le Mouvement Desjardins doit revenir à la raison. Ses dirigeants doivent entamer un dialogue social avec celles et ceux qui ont bâti ce mouvement et se rappeler les raisons pour lesquelles le fondateur Alphonse Desjardins a créé les caisses populaires […] Les dirigeants dans leurs grands bureaux de Montréal et de Lévis doivent reconnecter avec les Québécois et Québécoises», déclarent les représentants de la société civile, rappelant que Desjardins soutient avoir l’intérêt de ses membres et clients à cœur.

«Il est impensable de mettre la clé dans la porte d’une dizaine de centres de service de la région, que ce soit pour les commerçants ou les membres du Mouvement Desjardins de la région, dont plusieurs sont des personnes âgées, alors que déjà trop de villages n’ont plus d’accès aux services de Desjardins. Le gros bon sens doit faire surface», concluent les porte-paroles.

Les municipalités dont les centres de services seront fermés d’ici juin sont Saint-Gabriel-de-Rimouski, Saint-Fabien, Saint-Éloi, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Clément, Rivière-Bleue, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Épiphane, Saint-Modeste et Saint-Arsène, alors que les services seront réduits à Notre-Dame-du-Lac et Sainte-Luce.