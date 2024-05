Mettre du soleil dans la vie des aînés en devenant un «Sunny»   

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec la Fondation Sunny, lance pour une troisième année consécutive une campagne de recrutement auprès des jeunes de 12 à 17 ans. Le programme de bénévolat Sunny Action leur offre une opportunité unique de s'impliquer dans leur communauté et de créer des liens avec les résidents de nos CHSLD et maisons des aînés et alternatives lors de la période estivale.

Par le partage de connaissances et d’expériences de vie entre générations, les «Sunny» développent leur empathie, leur écoute et leur initiative tout en divertissant et en stimulant les personnes âgées de leur communauté. En devenant des Sunny, ils s’engagent à faire en moyenne trois heures de bénévolat par semaine, ils posent des actions concrètes, sont conscientisés sur le vieillissement et sont incités à tisser des liens intergénérationnels privilégiés.

Et qui sait, ces jeunes seront peut-être ensuite inspirés à poursuivre une carrière dans le domaine de la santé après avoir vécu des expériences significatives.

Invitez vos enfants ou ceux de votre entourage à s’impliquer et à vivre une expérience unique. Les jeunes intéressés à participer et à faire une différence dans leur communauté sont invités à s'inscrire sur le site de la Fondation Sunny à https://fondationsunny.org ou sur le site du CISSS du Bas-Saint-Laurent à https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/devenir-benevole.