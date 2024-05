Les finissants en graphisme présentent «La pépinière»

Le programme Graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup invite la population à l’exposition de sa cohorte finissante. Intitulé « La pépinière », l’évènement se tiendra les 21, 22 et 24 mai au Carrefour du Cégep. Un vernissage public aura lieu le 24 mai de 16 h à 18 h.

Cette exposition unique présentera les portfolios et diverses créations de 33 élèves du groupe, incluant entre autres affiches, fanzines, illustrations, projets d’emballages, d’édition et web, animations vidéos et conception d’images.

«Les kiosques sont pleins à craquer et sont très colorés. On a hâte de présenter le talent et la créativité de nos élèves finissants», souligne Alexis Gagné, enseignant au programme et responsable de l’exposition.

En parallèle de l’évènement, le Club Zine exposera les fanzines créés dans le cadre du cours Design imprimé, tandis que le fablab Fabbulle produira des articles promotionnels en lien avec l’exposition.

Les graphistes en devenir pourront également profiter, lors de la Journée portfolio du 24 mai, de l’expertise d’une douzaine de professionnels de la région et de Québec qui offriront des critiques constructives et des conseils sur les portfolios présentés.

On peut consulter le site web de La pépinière ici : pepiniere.cegeprdl.ca