Mairie de Pohénégamook : Benoît Morin quitte ses fonctions pour une période indéterminée 

Le maire de la Ville de Pohénégamook, Benoit Morin, a décidé de quitter ses fonctions pour une période indéterminée. Une annonce à l’intention des citoyens a été faite par l’administration municipale, ce jeudi 16 mai.

Dans une publication effectuée sur les réseaux sociaux, la Ville de Pohénégamook a toutefois tenu à se faire rassurante dans les circonstances : ce «retrait temporaire», précise-t-elle, n’est ni attribuable à des raisons de santé, ni à une problématique de conflit au sein de l’organisation municipale.

«Bien au contraire, le climat de travail harmonieux et la bonne collaboration entre les élus et les membres de l’administration municipale se poursuivront afin d’assurer l’avancement des dossiers prioritaires de la Ville», peut-on lire dans le message adressé aux citoyens et aux partenaires de la Ville.

Pendant l’absence de M. Morin, c’est le pro-maire, Daniel Blier, qui assurera l’intérim à la mairie. Les citoyens ou les partenaires désireux de le contacter pourront le faire à son adresse courriel officielle, soit [email protected].

Alternativement, il demeure également possible de contacter sur les heures normales de bureau le directeur général de la Ville, Simon Grenier, aux coordonnées suivantes : [email protected] ou 418-863-7722, poste 4102.

À la demande de M. Morin, aucun autre détail additionnel concernant la présente situation ne sera émis par la Ville de Pohénégamook, et ce afin de respecter sa vie privée.