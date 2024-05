Le caucus de la CAQ au Bas-Saint-Laurent à l’écoute des élus locaux

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, dresse un bilan positif de la rencontre avec la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent qui avait lieu le 16 mai. Pour l’occasion, elle était accompagnée de la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne et du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.

Plusieurs sujets ont été abordés, dont l’occupation et la vitalité des territoires, le développement éolien dans la région, la bonification du transport collectif du Bas-Saint-Laurent et plusieurs dossiers reliés à la forêt.

La Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent invite deux fois par année l’ensemble de la députation de la région afin de discuter avec eux des dossiers prioritaires. L’exercice permet également à la Table de questionner les élus concernant les décisions et orientations gouvernementales qui peuvent être prises à Québec.

« C’est important pour moi d’entretenir une relation de confiance et de proximité avec les élus des régions que je représente. Nous sommes un gouvernement ancré dans les régions et, pour le demeurer, cela implique nécessairement de bien connaître les besoins et les attentes des élus locaux et de nos citoyens. La rencontre d’aujourd’hui a été constructive et je continuerai d’accompagner les élus dans la réalisation des priorités régionales qu’ils ont identifiées», a exprimé Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, députée de Rimouski.

«Comme députée, c’est essentiel pour moi d’être sur le terrain et de maintenir une collaboration étroite avec nos élus municipaux. L’implication de tous est essentielle dans le développement de nos communautés et il est fondamental de travailler ensemble pour se donner des priorités communes pour mieux occuper notre territoire et contribuer à sa vitalité», a expliqué Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

« Se réunir avec les élus de notre région permet de mieux cibler le travail collectif qui nous attends. L’idée de partager notre engagement favorise l’atteinte des objectifs communs qui améliorent la qualité de vie des citoyens. Il est aussi important de démontrer combien les actions de notre caucus sont cohérentes et en symbiose avec les besoins des divers secteurs du Bas-St-Laurent. De plus, ces rencontres nous assurent d’être au diapason avec les priorités locales et régionales», a conclu Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.