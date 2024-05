Retour des cadets de la Sûreté du Québec

Dès le 3 juin, le Programme de cadets de la Sûreté du Québec sera de retour dans 74 villes et municipalités de la province pour une 14e année. Concernant nos secteurs, des cadets seront déployés dans les MRC des Basques, de Témiscouata, de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

Les cadets assureront, entre autres, une présence dans les quartiers et les parcs, répondront aux demandes de renseignements des citoyens et bonifieront le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population.

Cette année, ce sont plus de 200 étudiants ou diplômés en techniques policières qui ont été embauchés dans le cadre du Programme de cadets déployé en partenariat avec les municipalités qui les reçoivent. Ce programme constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers. Cette année encore, des cadets seront affectés au poste autoroutier de Cartier-Champlain. La saison des cadets s’étale sur une période de 10 à 12 semaines consécutives (avec une possibilité de prolongation jusqu’au 30 septembre).

Le Programme de cadets de la Sûreté du Québec constitue une expérience de travail enrichissante pour les futures policières et les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la formation offerte aux cadets, ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison.

Rappelons que la saison dernière a été marqué par le déploiement de la plateforme Garage 529 dont les cadets étaient des acteurs clés. C’est plus de 400 activités qui furent réalisées dans les MRC impliquant plus de treize mille participants pour prévenir les vols et recel de vélos. Au cours de la saison estivale 2023, c’est plus de 18 000 activités de prévention, de parrainage, de rapprochement et de proximité avec les citoyens qui ont été réalisées.

Pour plus d’informations sur le Programme de cadets, le public est invité à consulter, tout au long de la saison estivale, le site Web de la Sûreté du Québec et à s’abonner à ses comptes Facebook, Instagram et Twitter où des nouvelles sur les cadets seront publiées.