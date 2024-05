Le Cégep de Rivière-du-Loup organise l’évènement Pinte de science

L’initiative internationale de vulgarisation scientifique, Pinte de science, sera organisée par le Cégep de Rivière-du-Loup le 21 mai de 16 h 45 à 21 h. L’évènement aspire à célébrer et à valoriser la recherche scientifique en créant un pont entre la population et le milieu de la recherche.

La rencontre qui proposera des présentations décontractées et accessibles à toute la population, favorisant ainsi l'échange de connaissances et la diffusion de la culture scientifique se déroulera chez Bernadette, épicerie et dinette, située au 1, rue Saint-Laurent à Rivière-du-Loup.

Cette année, les thématiques abordées seront particulièrement d'actualité, explorant les enjeux liés à l'intelligence artificielle, la recherche sur les bioplastiques et les grands enjeux sociaux contemporains. Au programme, des élèves présenteront le fruit de leur démarche et des membres du personnel enseignant et professionnel relèveront le défi d'expliquer leur projet de recherche en seulement 180 secondes. Une exposition de prototypes en Design d'intérieur sera également accessible.



Jonathan Pierron, enseignant au Département des sciences du Cégep et membre du comité organisateur, souligne l'importance de cet évènement : «Depuis la pandémie, le mouvement canadien s'est quelque peu éteint, mais au Cégep de Rivière-du-Loup, nous avons décidé de le ranimer. Nous avons à cœur la recherche scientifique dans tous les domaines offerts par le Cégep. Ainsi, nous avons invité de nombreux programmes d’études à proposer des projets à présenter dès qu'une démarche de recherche est entreprise».



Coordonné par le Département des sciences, en étroite collaboration avec le Laboratoire en innovation ouverte (LLio), le Centre collégial de transfert du Cégep, ainsi que le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB), l’évènement est accessible à toute la population. L’évènement promet d'être un carrefour d'échanges enrichissants autour du milieu scientifique.