La Ville de Rivière-du-Loup lance un sondage sur ses services de communication

La Ville de Rivière-du-Loup a mandaté la firme Léger afin de mener un sondage auprès de la population louperivoise sur ses outils et ses services d’information et de communication.

Ce sondage s’inscrit dans l’exercice de refonte de la Politique de communication de la Ville. Les réponses recueillies permettront à l’administration municipale de mieux comprendre les besoins et les habitudes des citoyens en matière d’information municipale, dans l’objectif de mieux répondre à leurs attentes.

Dans les prochains jours, une invitation personnalisée sera envoyée par la poste à toutes les adresses du territoire. Les Louperivois et Louperivoises sont invités à y participer en grand nombre, à raison d’une participation par adresse. Des prix seront tirés parmi les répondants.

La confidentialité des réponses obtenues et la protection des renseignements personnels recueillis sont garanties par Léger, permettant à tous et toutes de s’exprimer librement et sans contrainte.