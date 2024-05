Invitation au concours des bourses du Fonds Jean-Marc-Gendron 2024

Le Fonds Jean-Marc-Gendron a été créé à l’initiative de l’abbé Jean-Marc Gendron, ex-président d’Opération Dignité II. Le principal objectif du Fonds est d’encourager les efforts de transformation du milieu rural, au cœur des défis pour l’avenir de notre région.

Consolidé par l’apport de communautés, de particuliers et des municipalités du Bas-Saint-Laurent, le Fonds Jean-Marc-Gendron a permis d’offrir 96 bourses depuis sa création en 1995, pour un montant total de 56 950 $.

Depuis 2011, les bourses sont remises à l’occasion des célébrations de la Journée de la Résistance qui se tiendra cette année le 25 mai à Saint-François-Xavier-de-Viger. Le concours permettra d’offrir deux bourses de 1 000 $.

Pour être admissible aux bourses du Fonds Jean-Marc Gendron, il faut avoir entre 18 et 35 ans, s’être démarqué par son implication en milieu rural au Bas-Saint-Laurent, faire appuyer sa candidature par un ou une agente de développement rural ou un élu municipal. Les anciens récipiendaires ne peuvent pas participer à nouveau.

En outre, le candidat ou la candidate devra démontrer dans son dossier de candidature ses efforts de formation et de perfectionnement personnel (formation générale ou professionnelle, stages et expériences de travail), sa participation à un projet collectif, à une action communautaire ou à tout organisme préoccupé de la survie du milieu rural ou de l’amélioration des conditions de vie des gens d’ici, et sa contribution au développement et à l’exploitation rationnelle et durable des ressources de son milieu ainsi qu’au respect de l’environnement.

Pour assurer la pérennité de l’œuvre, il est possible de faire un don en tout temps. L’invitation est faite à ceux et celles qui voudraient ajouter leur contribution à ce capital au service de la relève des communautés rurales. Les dons peuvent être adressés au :

Centre de mise en valeur des Opérations Dignité, 3 rue des Érables, Esprit-Saint, G0K 1A0. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance autorisé par le gouvernement du Canada.

Les mises en candidature peuvent être envoyées par courriel à : [email protected]. La date limite d’inscription est le 16 mai à 16