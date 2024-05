Rassemblement citoyens en faveur du prolongement de l’autoroute 20

C’est sous le thème «On veut la 20» que le comité en faveur du prolongement de l’autoroute 20 organise un rassemblent citoyens qui aura lieu à Saint-Fabien, le samedi 25 mai à 13 h afin de démontrer l’appui au prolongement de l’autoroute 20.

L’activité aura lieu sur la rue Industrielle à Saint-Fabien. Cette rue est située à l’entrée ouest du village, près de la Ferblanterie Saint-Fabien et des cuisines Pol-O-Bic. En cas de mauvais temps, l’activité se tiendra à l’intérieur, au pavillon des Loisirs de Saint-Fabien au 32 avenue de l’aréna.

Cette activité fait partie d’une série de rencontres prévues le long du tronçon entre Notre-Dames-des Neiges et Rimouski.

SOLIDARITÉ

Le but du comité est de de faire la démonstration de la solidarité «envers les gens qui sont impactés directement, ceux qui vivent le long de la 132, à tous les utilisateurs de cette route et aussi envers ceux qui veulent faire rayonner et développer nos régions».

Le comité de citoyens en faveur du prolongement de l’autoroute 20 regroupe des citoyens des municipalités de Notre-Dames-des Neiges, Saint-Simon, Saint-Fabien et Rimouski.