Des employés de Lepage Millwork s’unissent pour les enfants malades

Le 6 juin prochain, l'équipe de Lepage Millwork composée de plus de 30 collègues relèvera le Défi têtes rasées Leucan en support aux enfants atteints du cancer et leur famille.

Pour souligner cette première participation de l'entreprise, une cérémonie de coupe conviviale est prévue dans les locaux de l'entreprise située au 141 chemin des Raymond à Rivière-du-Loup, entre 15 h à 17 h. Le groupe de participants aura la chance de compter sur les bons soins des talentueux barbiers de l’atelier de la Moustache qui réaliseront différentes coupes pour l'occasion.

Cette activité rassembleuse et puissante est l’initiative de Benoit Cayer, conseiller à l’innovation chez Lepage Millwork, qui chérissait l’idée de mobiliser ses collègues depuis plusieurs années pour Leucan. «Ce Défi est celui de mes 36 collègues qui ont répondu massivement à l’idée de s’unir pour poser un geste d’amour et d’acceptation pour les enfants qui n’ont pas le choix de perdre leurs cheveux à cause des traitements. Je suis fier et ému de la solidarité de notre belle famille chez Lepage, et je suis confiant que la communauté du Bas-Saint-Laurent sera généreuse pour la cause», souligne M. Cayer. Ce dernier en est à sa deuxième participation personnelle au Défi têtes rasées.

ENCOURAGEZ L’ÉQUIPE

Familles, amis, collègues, gens d’affaires et citoyens du Bas-Saint-Laurent peuvent démontrer leur appui en faisant un don en ligne à l’équipe Lepage Millwork dès maintenant. La totalité des dons amassés sera remise à Leucan afin d’offrir des services aux enfants atteints du cancer et leur famille.

Il suffit de vous rendre à l'adresse suivante https://www.tetesrasees.com/fr/ de cliquer sur l'onglet «DONNER» puis sur l'onglet «trouver un groupe» et de rechercher le nom de l'équipe Lepage Millwork.