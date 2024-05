Le groupe d’opposants au prolongement de l’autoroute 20 vers Rimouski «Le pont de la 20, ça tient pas debout» estime que le comité de vigilance et de suivi environnemental formé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable doit être dissout «après de nombreux cafouillages avant même la première rencontre». «Dès l’annonce, on avait ...