Témis en Bière de retour en août

C’est du 1er au 3 août que se tiendra la 4e édition de Témis en Bière au Parc Clair Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac dans le quartier Cabano. Lors de ce festival de la bière, il sera possible de manger des produits locaux et régionaux, puis d’écouter de la musique alors que l’admission sera gratuite pour entrer sur le site.

Ainsi, des microbrasseries et des commerçants de la région du Bas-Saint-Laurent et d’ailleurs au Québec, ainsi que du Nouveau-Brunswick seront présents à Témis en Bière. Parmi les microbrasseries qui étaient déjà présentes en 2023, on dénombre; Madawaska (Dégelis), St-HuBière (Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup), Ateepic (Edmundston), Ras L'Bock, (Saint-Jean-Port-Joli), Pit Caribou (Gaspé), Cru D’abeille brasseur d’hydromel (Lévis), Souche (Limoilou), et Forge du Malt (Trois-Rivières). Les nouvelles microbrasseries qui seront présentes en 2024 sont Le Ketch (Sainte-Flavie), Les 12 cabochons (Beauce), Verso (Lac Etchemin), et Ô quai des brasseurs (Bécancour).

Un kiosque de spiritueux sera également présent à Témis en Bière. Il sera aussi possible de manger sur place avec les excellents produits du Gros Porc – Traiteur BBQ, du Casse-Croûte Frais Délices de Rivière-du-Loup et de la poissonnerie Capitaine T de Saint-Pascal.

Ce festival ne peut être complet sans une partie musicale variée où l'accent sera mis sur plusieurs artistes locaux et régionaux. Des chansonniers et des groupes animeront la scène de Témis en Bière, dont; Gab et les Dynamiteurs (présent vendredi en fin de soirée lors d’un spécial rock), Groupe Steph Morin (présent samedi en fin de soirée lors d’un spécial country), Duo one-way, Duo Will et Math Dubé, Duo Alex BT et Jay Couture, Sébastien Caron, Joe Robicho, et Charley Cliff.

Témis en Bière débutera le jeudi 1er août dès 17 h, et ce, jusqu’à 22 h. Le festival se poursuivra le vendredi 2 août et le samedi 3 août de 15 h à 24 h (minuit).

L’admission sera gratuite pour entrer sur le site. Aussi, pour acheter de la nourriture ou une consommation, il faudra payer en argent comptant. Toutefois, il faudra obligatoirement posséder un bock spécial «vintage» ou l’un de ceux de l’édition 2024 pour déguster une bonne bière. Les bocks spéciaux «vintage» seront disponibles en prévente les samedis 18 et 25 mai de 9 h à 12 h aux Galeries Témis de Témiscouata-sur-le-Lac. Ces bocks seront également disponibles à la Station Houblon de Rivière-du-Loup du 18 au 31 mai.

Pour plus d’informations, suivez la page Facebook de Témis en Bière.