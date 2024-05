Sensibiliser les jeunes de la MRC des Basques avec le projet I.M.P.A.C.T.

Les finissants de l’École secondaire de Trois-Pistoles participeront à la 14e édition du projet I.M.P.A.C.T. le 23 mai, à 9 h, à l’Aréna Bertrand Lepage de Trois-Pistoles. Cette journée prend la forme d’une simulation d’une scène de collision de voiture afin d’exposer les adolescents aux conséquences possibles de certains comportements à risque lors de la conduite d’un véhicule moteur.

Le comité I.M.P.A.C.T. (Intervenants du Milieu en Prévention pour nos Adolescents ayant des Comportements à risques, causant des Traumatismes) du Témiscouata associé à celui des Basques en 2009, sont les deux comités initiateurs de ce projet inspiré du Programme PARTY du Nouveau-Brunswick.

Cette passion a soulevé celle de plusieurs autres MRC. Ainsi, le projet a été clé en main à Rivière-du-Loup, à Kamouraska, à la Mitis, à Rimouski, à la Matapédia, à Matane, à la région de Charlevoix, à la Côte-Nord et à plusieurs autres dans la province afin que d’autres jeunes puissent vivre cette expérience.

L’organisation de cette activité a nécessité une imposante mobilisation de l’ensemble des partenaires du milieu, soit plus de 50 bénévoles. Tous ont travaillé avec le même objectif : la recherche de solution face à la problématique de la consommation abusive, l’utilisation du cellulaire et des textos ainsi que les comportements à risques lors de la conduite d’un véhicule moteur. C’est plus de 1000 jeunes, des 11 municipalités des Basques, qui ont été directement sensibilisés à cette problématique.