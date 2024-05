Lancement d’une campagne de financement pour préserver l'église Saint-Joseph de Rivière-Bleue

Rivière-Bleue lance une campagne de financement pour préserver l'église Saint-Joseph. L'objectif est d’amasser 70 000 $ grâce aux contributions citoyennes et des partenaires. Le maire, Claude H. Pelletier, indique que «la Municipalité s'engage à doubler chaque dollar investi».

Selon la directrice générale de Rivière-Bleue la campagne de financement servira à couvrir une partie des coûts nécessaires à la rénovation et à la restauration de ce symbole emblématique pour la communauté. Ces travaux incluent la rénovation du parvis, l'amélioration de l'éclairage extérieur et la préservation du chœur, du transept et de la nef, notamment. «Les efforts de restauration prévus sont essentiels pour assurer la longévité et la sécurité de notre église», a-t-elle mentionné.

Notons qu’en 2021, la Municipalité a loué une portion de l’église pour lancer le projet de la Grand'Messe, un espace de loisirs communautaires. Quelques mois plus tard, un acte notarié a officialisé la vente de propriété de l'église et du presbytère à Rivière-Bleue.

Depuis, l'église est devenue un centre de projets innovants, notamment avec la construction d'un columbarium, la relocalisation et l'amélioration du local des fermières, la transformation du presbytère en unités touristiques et la conversion du jubé. Ces initiatives montrent l'engagement de la municipalité à préserver et valoriser l'église Saint-Joseph en pilier culturel et communautaire.

Pour plus d'informations et pour contribuer, il faut visiter la page internet de la Municipalité.