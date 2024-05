Congrès régional des Cercles de Fermières : une année en une journée

Près de 130 membres Fermières ont participé à la 82e assemblée générale annuelle de la Fédération 05 des Cercles de Fermières du Québec, le 2 mai à Packington, secteur Témiscouata, Nouveau-Brunswick.

L’ambiance était à la fête pour ce rassemblement unique de l’année. L’exposition sous le thème «Recycler et réutiliser» a attiré plus de 137 visiteurs le 1er mai en soirée et en avant-midi le lendemain. De plus, les œuvres caritatives des Cercles de Fermières ont permis de remettre un montant de plus de 1 200 $ à L’Autre Toit du KRTB, maison d’hébergement pour les femmes victime de violence conjugale et leurs enfants. Carole Donatelli, agente de sensibilisation, a reçu le don avec beaucoup d’émotion et a présenté l’organisme communautaire situé dans la ville Témiscouata-sur-le-Lac. C’est sans compter les montants remis aux organismes OLO, ACWW, Préma-Québec et Mira.

Plusieurs prix de reconnaissance ont été accordés aux membres pour les projets réalisés en cours d’année ainsi que pour leur participation à la vie des Cercles. L’an prochain, les membres se donnent rendez-vous à Saint-Pamphile, secteur L’Islet, pour le 83e congrès des Cercles de Fermières de la Fédération 05 Les Appalaches.