Le danger d’incendie élevé dans la région

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a partagé, ce 10 mai, un avis de prudence pour les prochains jours pour l’ensemble du Québec. Au Bas-Saint-Laurent, le risque d’incendie est élevé. La vigilance est donc de mise

Partout au Québec, le niveau de danger varie entre élevé et très élevé.

La SOPFEU rappelle qu'au printemps, il ne faut que quelques heures d'ensoleillement et de vent pour assécher les sols couverts de végétaux morts et les autres débris tels que des brindilles et des aiguilles de conifères.

Une attention particulière est donc requise durant cette fin de semaine où du beau temps est prévu en perspective. «Évitons les feux évitables», indique la Socitété : https://sopfeu.qc.ca/.