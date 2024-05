Le Groupe April se joint la Classique de Golf des Barlettes et leurs amis

Le Groupe April a confirmé le jeudi 9 mai qu'il s'associait à la «Classique de Golf des Barlettes et leurs amis» pour les trois prochaines années à titre de commanditaire principal. C'est la présidente du Groupe, Nathalie April qui en a fait l'annonce.

Groupe April soutient donc cet évènement annuel de levée de fonds par la mise en place et le rayonnement du Programme de Bourses individuelles d’Excellence pour les 17 ans et moins de la région de Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

Rappelons qu'en décembre dernier, la Classique de Golf des Barlettes et leurs amis ont remis 4 500 $ à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. D'ailleurs, c’est lors de cet évènement que Mme April a manifesté son intérêt pour un partenariat à long terme.

Pierre Dion, organisateur, bénévole et représentant le comité d’organisation de la Classique, s'est dit heureux de ce partenariat qui va contribuer à poursuivre le développement du programme de bourses individuelles d’excellence pour les moins de 17 ans dans la région de Rivière-du-Loup et des Basques.

«Fort de cet appui significatif, je désire confirmer et annoncer la tenue de la quatrième Classique de Golf des Barlettes et leurs amis le samedi 14 septembre au Club de Golf de Rivière-du-Loup», a lancé M. Dion.

PROGRAMME DE BOURSES

En date du 15 avril, la Classique de Golf des Barlettes et leurs amis a reçu 36 candidatures de la région de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles. Le comité de sélection a eu sa première rencontre le mercredi 1er mai et les cinq membres du comité procèderont à l’évaluation des candidats dans les prochains jours.

Un montant de 10 000 $ sera partagé en plusieurs bourses individuelles d’excellence en tenant compte des valeurs et des critères établis pour le programme. Les récipiendaires de bourses individuelles d’excellence seront annoncés en juin.

Pour plus d'information, vous pouvez communiquer par courriel à l'adresse suivante : [email protected]