Urgence secours adaptés, un outil pour la vie

Les divers services d’incendie de la MRC des Basques disposent maintenant d'un outil permettant aux pompiers de cibler la meilleure intervention possible auprès des personnes à mobilité réduite lors de situations d'urgence. L’outil en question est un registre disponible sur le web où les gens s’inscrivent volontairement et mentionnent les possibles problématiques qui les concernent et qui pourraient ralentir le travail des premiers secours.

Le projet a été lancé le 7 octobre 2022 dans la MRC des Basques. Le registre compte déjà 60 personnes inscrites sur cette liste. C’est grâce aux partenaires du milieu, notamment les organismes communautaires et le CISSS, que le nombre d’inscriptions répond aux attentes du comité. Une initiative semblable a eu lieu à Rivière-du-Loup. Le déploiement de ce programme est une réussite dans les Basques.

C’est sous la forme d'un formulaire d'inscription gratuit que les personnes à mobilité réduite ou ayant une déficience sont invitées à fournir des informations sur leur état. Par exemple, si elles se déplacent seules ou avec quel type d'équipement, leur facilité de compréhension, d'élocution, etc. Les personnes doivent aussi indiquer où se trouve leur chambre à coucher afin que les premiers répondants puissent préparer leur stratégie d'intervention. On doit rappeler que toutes les informations recueillies resteront confidentielles, qu’elles seront utilisées uniquement dans le but de mieux servir ces personnes lors d'interventions d'urgence. L'inscription à ce registre est gratuite.

Il est toujours possible de vous inscrire ou d’inscrire un proche sur le registre. Pour ce faire, consulter le site web de la MRC des Basques à l’adresse suivante : www.mrcdesbasques.com/vivre-dans-les-basques/securite-publique/3033-2/.

Vous pouvez également vous procurer le formulaire aux endroits suivants : Centre d'aide aux proches aidants des Basques, CLSC de Trois-Pistoles (local RC 136), Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques, Logis-Aide des Basques, MRC des Basques et dans chacun des bureaux municipaux. Finalement vous pouvez aussi contacter Sébastien Ouellet au 418 851-3206, poste 3135 ou à [email protected] qui pourra vous apporter un soutien pour l'inscription.