Courir le lac Témiscouata au Centre récréatif PGR

Les amateurs de course à Témiscouata-sur-le-Lac pourront courir dans la nature du lac et découvrir sa faune et sa flore à l’abri des intempéries. Le maitre photographe et passionné du lac Témiscouata, Alain Tardif a inauguré le 9 mai sa murale photographique de plus de 80 mètres de long qui offre un tour du plan d’eau sur 360 degrés à la piste de course du Centre récréatif PGR.

La trentaine de photos ont donné vie aux anciens murs blancs de la piste de course. Ces images sont issues de cinq différentes excursions du photographe autour du lac Témiscouata entre 1983 et 2023. Chaque 10 ans, l’amoureux du lac part en chaloupe et rame afin de prendre des clichés de la nature du lac.

Environ 80 % des photographies ont été prises dans le Parc national du lac Témiscouata. La moitié des images sont issues de son dernier périple effectué il y a moins d’un an et 40 % proviennent de celui de 2013. On peut y voir la beauté du lac Témiscouata, diverses espèces de plantes, des oiseaux, un orignal et une écrevisse, notamment.

«Ce n’est pas parce que notre lac est malade avec une moule zébrée qu’il faut juste parler de ça», a soutenu le maire de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais.

Après chaque tour décennal du lac, Alain Tardif dresse un constat de son passage. Depuis 2013, il a remarqué que la nature était de plus en plus florissante, que de nouvelles espèces d’animaux ont fait leur apparition et que le niveau de l’eau était plus haut qu’avant. Preuve qu’on n’a jamais vraiment fait le tour du plan d’eau puisqu’il est en constante évolution.

Ces résultats sont le fruit d’effort de nettoyage, de prévention et de protection par le Parc national du lac Témiscouata, indique le photographe qui se réjouit que la nature reprenne le dessus.

UN PROJET D’ENVERGURE

Pour l’artiste, la concrétisation de cette murale est un legs pour les générations futures : «Je souhaite qu’on soit attentif à l’environnement du lac Témiscouata. C’est une œuvre qui va permettre ça». Il espère qu’un projet éducatif et pédagogique pour les enfants voit le jour avec le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs afin de les rattacher à leur milieu de vie, leur donner des connaissances sur les richesses naturelles du plan d’eau et montrer l’importance de le protéger. Une collaboration pourrait aussi être possible avec le Parc national du lac Témiscouata, a-t-il mentionné.

Ce projet, pensé en 2022 et mis en marche en 2023 s’est réalisé sur une période d’un an et demi. Un investissement de 50 000 $ a été nécessaire par différents partenaires dont la Ville de Témiscouata-dur-le-Lac, le Parc national du lac Témiscouata, la MRC de Témiscouata et la SADC de Témiscouata. La contribution bénévole du photographe a été évaluée à 50 000 $ par le maire. Ainsi, avec tout le travail et le matériel, la murale aurait une valeur de 100 000 $.

En proposant ce projet au photographe qui est aussi un fervent défenseur pour la protection du lac, Denis Blais souhaitait lui rendre hommage. «C’est un artiste qui a donné toute sa carrière au lac Témiscouata. Pour nous, il n’a pas fini sa carrière, mais c’est l’achèvement, c’est l’aboutissement des années consacrées à faire de la photographie au lac Témiscouata et à l’ensemble de la région», a partagé l’élu.

Ceux qui désirent découvrir l’œuvre d’Alain Tardif peuvent aller la visiter gratuitement au Centre PGR de Témiscouata-sur-le-Lac tous les jours de 9 h à 21 h.