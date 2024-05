La persévérance et l’engagement célébrés lors du Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup

Lors de son 49e Gala des réussites qui a eu lieu le mercredi 8 mai au Centre culturel Berger, le Cégep de Rivière-du-Loup a dévoilé le nom des personnes lauréates des bourses remises afin de souligner les résultats scolaires exceptionnels, les réussites individuelles, la persévérance et l’engagement.

Présentée par la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, cette soirée attendue a permis de remettre 35 bourses à des élèves qui sont, pour la plupart, à leur dernière année d’études au Cégep et qui poursuivront leur chemin sur le marché du travail ou à l’université. L’évènement se tenait sous la présidence d’honneur de Stéphanie Poitras, directrice générale et propriétaire de l'entreprise Aliments ASTA, diplômée en Sciences de la nature au Cégep de Rivière-du-Loup.

Terrie Dugas, originaire de Sainte-Anne-des-Monts et étudiante en Soins infirmiers, a mis la main sur la plus prestigieuse bourse de la soirée, la bourse Excellence, remise par la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup. Amélie Grondin, native de Saint-Georges et étudiante en Gestion et intervention en loisir, a pour sa part remporté la bourse Réussite et engagement communautaire remise par la Fondation des œuvres du Foyer de Rivière-du-Loup.

Ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires, tous programmes confondus, Marianne Cassistat, originaire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et étudiante en Sciences de la nature, s’est vu décerner la Médaille académique du Gouverneur général du Canada remise par la Chancellerie du gouvernement du Canada, de concert avec la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup.

Native de Cacouna, Marilou Mercier a reçu la bourse Athlète féminine par excellence offerte par la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. Évoluant avec les Portageuses du Cégep en tant que joueuse de basketball, l’étudiante en Sciences humaines a su se démarquer grâce à son dévouement et son éthique de travail exceptionnelle.

Présentée par la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup, la bourse Athlète masculin par excellence a été décernée à Étienne Dubé, natif de Rivière-du-Loup et étudiant en Sciences de la nature. Faisant partie de l'équipe de soccer collégial D2 des Portageurs du Cégep, Étienne a laissé sa marque grâce à son leadership et son jeu exceptionnel.

Présenté par Premier Tech, le prix multidisciplinaire Hercule récompense un membre de la communauté étudiante en dernière session de son programme qui a vaincu des difficultés au début de ses études, mais qui a bien su se reprendre. Cette année, il a été décerné à Marie-Pier Dion, étudiante en Soins préhospitaliers d’urgence. Native de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, elle s’est illustrée par la constance et la qualité de son effort, de son progrès et de son succès.