Un nouvel envol pour la Source d’espoir Témis

L’organisme communautaire basé sur l’approche alternative en santé mentale, Source d’espoir Témis, a dévoilé sa toute nouvelle image, son site web revampé et ses locaux rafraichis le 8 mai. Il prend ainsi un tout nouvel envol dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale afin de rejoindre davantage de Témiscouatains.

«Avec la pandémie, on s’est concentré plus ici, mais là on a un besoin de retourner sur le territoire un peu partout, de faire parler de nous, de rappeler aux gens qu’on est là et qu’on existe encore», a soutenu la coordonnatrice et intervenante à la Source d’espoir Témis, Annie Desrosiers.

Depuis bientôt 30 ans, la Source d’espoir aide les personnes avec ou sans trouble de santé mentale à prendre soin d’eux de manière individuelle ou en groupe. «Ça vient des gens, les gens qui ont un besoin de sentir qu’ils ne sont pas seuls à vivre [leur situation]», a confié la coordonnatrice.

Partager des expériences en groupe peut aider les participants à normaliser leurs problèmes grâce à d’autres qui auraient vécu quelque chose de similaire, à briser l’isolement, puis à développer des liens forts en restant eux-mêmes et ne se sentant pas jugés.

À ce jour, l’organisme compte un conseil d’administration de sept personnes et une équipe de six employés. Il compte plus de 150 membres à son actif.

Pour la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroulait du 6 au 12 mai sous le thème «S’accepter, c’est être soi-même, ensemble», la Source d’espoir Témis a organisé plusieurs activités, dont un café-rencontre, un atelier sur les émotions, le visionnement d’un documentaire, de la danse et un atelier créatif, notamment.

Selon Annie Desrosiers, la tenue de cette semaine permet de sensibiliser toute la population à l’importance de prendre soin de sa santé mentale, avant qu’elle ne se dégrade : «Les mots santé mentale, il y a beaucoup d’enjeux autour de ça, de préjugés. Les gens quand on va dire santé mentale, ils vont tout de suite penser à un trouble de santé mentale, à une maladie. Pourtant, on a tous une santé mentale».

Avec les nouveautés de l’organisme, elle espère rejoindre de nouvelles personnes dans le besoin, qu’elles nécessitent de l’accompagnement quotidien ou annuellement, en personne ou par téléphone. L’équipe souhaite aller à la rencontre des gens sur son territoire. C’est donc une main qu’elle tend dès aujourd’hui au Témiscouata tout entier.