Ouverture des mises en candidature au Panthéon des sports

Le comité du Panthéon des sports de Rivière-du-Loup est fier de procéder à l’ouverture des mises en candidature en vue de la 7e cérémonie d’intronisation, qui se tiendra le 16 novembre prochain. Les citoyens, clubs sportifs et organismes sont invités à soumettre dès maintenant la candidature d’athlètes ou d’organismes qui méritent de recevoir cette prestigieuse distinction.

Créé en 2008 par la Ville de Rivière-du-Loup, le Panthéon des sports a comme mission de reconnaitre, honorer, conserver et mettre en valeur les athlètes, les équipes, les bâtisseurs, les collaborateurs, les entraineurs, les officiels et les événements qui ont marqué l’histoire du sport à Rivière-du-Loup. En six éditions, la communauté a jusqu’à maintenant souligné l’apport de 26 personnes et organismes, qui ont contribué de façon exceptionnelle au développement du sport par leurs performances, leurs réalisations ou leur engagement soutenu. Les plus récents membres ont été admis en 2018.

Les détails, les critères d’admissibilité et les cahiers de candidature sont accessibles en ligne au VilleRDL.ca/Pantheon. La date limite pour le dépôt des dossiers est le 16 août 2024.

UN COMITÉ RENOUVELÉ

Le comité du Panthéon reprend ainsi ses activités, après quelques années de pause. À la suite des élections tenues en décembre dernier, le comité est désormais formé des administrateurs suivants : Jacques Émond (président), Judith Lefrançois (vice-présidente), Kévin Beaulé, Louis Deschênes, Steeve Drapeau, Vincent Laflamme (secrétaire), Jean-Claude Lepage et Daniel St-Pierre.

Pour toute question concernant le Panthéon ou pour soumettre une candidature, veuillez consulter le VilleRDLca/Pantheon ou contacter le secrétaire du Panthéon et adjoint aux sports à la Ville de Rivière-du-Loup, Vincent Laflamme, au 418 862-8293.