La Maison du notaire, au chaud!

La Maison du notaire de Trois-Pistoles annonce officiellement le début imminent d'importants travaux sur son bâtiment. En plus de la réalisation d’un carnet de santé, déjà entamée, l’organisme lancera sous peu les travaux d’implantation d’un nouveau système de chauffage.

Exit le réservoir et le chauffe-eau à l’huile, la Maison du notaire disposera maintenant d’un système de thermopompe, beaucoup plus écologique et permettant d’assurer un chauffage minimal du bâtiment à l’année. Ces démarches visent en premier lieu à s’assurer de la saine préservation de la Maison, citée patrimoniale, mais également à pouvoir allonger sa période d’ouverture.

Du même coup, l’organisme, accompagné de la firme d’architecture Microclimat, entame un processus visant à évaluer le potentiel d’actualisation du bâtiment afin de faciliter la cohabitation des activités qui s’y déroulent et de moderniser leur cadre.