Tournée régionale en éducation écocitoyenne

Grâce à une campagne de sociofinancement et à la contribution de plusieurs partenaires, le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social entreprend une vaste tournée régionale des établissements d’enseignement secondaire et collégial ainsi que d’autres organismes œuvrant auprès des jeunes.

Au cours des prochains mois, 1 000 jeunes bas-laurentiens qui participeront à un atelier éducatif visant le développement de la pensée critique et de l’engagement écocitoyen. Les enseignantes et autres personnes intervenant auprès des jeunes de 15 à 29 ans sur le territoire bas-laurentien peuvent réserver sans frais un atelier d’ici juin ou encore pour l’automne prochain.

Abordant les grands enjeux sociaux et environnementaux actuels, les trois ateliers portent sur des thématiques près du quotidien, soit la consommation, l’alimentation et l’habillement.

«On voit nos objets, notre nourriture ou nos vêtements lorsqu'on les achète, les utilise et les jette, remarque Gaëlle Baïlon-Poujol, formatrice et responsable du projet 1000 jeunes. On se pose rarement les questions: d'où vient la banane que j’ai mangée pour déjeuner ce matin? Comment se porte le sol qui a permis sa croissance ou les gens qui l’ont cueillie? Qui a cousu mon jeans et dans quelles conditions? Notre objectif avec ces ateliers est de rendre visible ce qui est trop souvent invisibilisé. On veut contribuer à ce que les jeunes de notre région développent les connaissances et le sens critique nécessaires pour passer du statut de simple consommateur à celui de citoyen et citoyenne conscient et engagé. On espère éveiller leur capacité et volonté d’agir en cohérence avec leurs valeurs pour cocréer un monde viable.»

Cette tournée bas-laurentienne sera également l’occasion d’inviter les jeunes intéressés par l’environnement et l’écocitoyenneté à un rassemblement régional les 19 et 20 octobre prochain au Village des Sources de Saint-Narcisse-de-Rimouski.