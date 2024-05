Un atelier pour apprendre à débusquer les fausses nouvelles

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski et Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup Témiscouata ont annoncé au nom de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, ...