Le Ministère poursuit ses efforts de protection des forêts contre la tordeuse des bourgeons et de l’épinette avec 10 M$

Le talent et la qualité du travail de six artisans d’Info Dimanche ont été reconnus dans le cadre du concours d’excellence Les Grands Prix des Hebdos 2024 dans la catégorie de journaux de 40 pages et plus, ce 30 avril à Trois-Rivières. La photojournaliste, Andréanne Lebel, a remporté deux premières places. En photographie, sa photo du chanteur ...