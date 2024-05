La Course lumineuse : l’événement au cœur du Grand défi des Basques

Pour une troisième année, les jeunes du Grand défi des Basques viendront illuminer les rues du centre-ville de Trois-Pistoles lors de la Course lumineuse prévue le vendredi 24 mai.

Dès 19 h, les animatrices de la Maison de la Famille des Basques attendent la population pour faire bouger les plus jeunes. Parents avec poussette sont également les bienvenus.

Les jeunes du Grand défi des Basques se joindront à l’événement vers 20 h pour débuter l’échauffement de zumba avec nulle autre que Mélanie Perrin.

Le départ officiel de la Course lumineuse se fera à 20 h 30. C’est sous la musique et une ambiance lumineuse que petits et grands s’élanceront afin d’effectuer jusqu’à trois tours dans les rues suivantes : Roy, Jean-Rioux, Notre-Dame Ouest, Chanoine-Côté et retour à l’aréna par la rue Roy.

La population est invitée à venir marcher, courir ou encourager les élèves sur le parcours. Pour prendre part au départ ou assister à l’arrivée des participants, il faut se rendre à l’Aréna Bertrand-Lepage, située au 104, rue Roy entre 19 h et 21 h.

Pour plus d’informations sur l’événement, il faut communiquer avec la Ville au 418 851-1995 poste 4284 ou par courriel à [email protected].