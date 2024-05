Les CLSC deviendront la porte d’entrée pour les personnes aînées

Le rôle des CLSC sera bonifié au cours des prochains mois afin qu'ils deviennent le point d'accès principal aux soins et aux services pour les personnes aînées. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce ce 3 mai à l'occasion de l'événement Première ligne en santé qui se tenait à Montréal.

La mise en œuvre de cette initiative se fera graduellement dans les CLSC au courant de l'année 2024 et sera terminée d'ici l'automne 2025. Cela permettra aux personnes aînées d'avoir, à un seul endroit, accès à l'ensemble des programmes pour les aînés et les personnes proches aidantes, que ce soit pour obtenir de l'information sur les ressources communautaires, avoir une évaluation pour le soutien à domicile ou être dirigées au bon endroit, avec la bonne équipe. Cela contribuera également à mieux repérer les personnes en perte d'autonomie afin d'agir en prévention.

Le gouvernement répond ainsi à une des recommandations de la Commissaire à la santé et au bien-être, qui souhaitait implanter des bureaux régionaux pour les personnes aînées afin d'avoir accès au soutien à domicile. Les CLSC, avec leur présence dans l'ensemble du territoire québécois, étaient tout indiqués pour remplir ce rôle.

«Au fil des ans, le rôle des CLSC n'a pas été suffisamment valorisé. Nous souhaitons leur redonner cette vocation de services de proximité afin de regrouper à un seul et même endroit toute l'information pour les personnes aînées. Que ce soit au téléphone ou en personne, le personnel aura tout en main pour bien les diriger et leur permettre d'avoir accès à des services et des soins adaptés à leurs besoins, et en travaillant en équipe avec de nombreux partenaires. Un réseau de la santé et des services sociaux à échelle humaine, c'est éviter d'avoir à cogner à de nombreuses portes pour avoir des réponses. Je suis très fière de faire ça pour les personnes aînées du Québec, elles le méritent!», exprime Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé.