District Danza et Aristodanse brillent à Charlevoix

Deux écoles de danse de la région, District Danza de Rivière-du-Loup et Aristodanse de Pohénégamook, ont brillées lors de la compétition 5-6-7-8 Showtime de Charlevoix, qui se déroulait du 19 au 21 avril. Une fin de semaine haute en émotions pour les athlètes qui ont offert de belles prestations, en plus de récolter de nombreuses médailles, distinctions et invitations à la Coupe du monde.

Au total, 17 médailles d’or, 9 médailles d’argent et 2 médailles de bronze ont été remportées par les danseurs des troupes compétitives de District Danza. À cela s’ajoutent 20 invitations à la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en juillet prochain, à Tremblant.

«Une fois de plus, [les danseurs] se sont démarqués par leur talent et leur détermination», ont partagé les propriétaires de District Danza, Catherine Landry et Mélissa Beaulieu, sur les réseaux sociaux.

District Danza a remporté le prestigieux prix de la meilleure école de danse de la compétition, et ce, parmi les 18 écoles présentes. Une fierté, mais surtout une belle visibilité pour cette école de la région.

Du côté d'Aristodanse, 28 danseurs des troupes compétitives ont participé à la compétition. Parmi les 12 numéros présentés lors de la compétition, 8 ont fait un podium (5 médailles d’or et 3 médailles d’argent). D’ailleurs, tous ces podiums ont eu l’honneur d’être invités en tant que numéros «coups de cœur» à la Coupe du monde.

En collaboration avec District Danza, le numéro «TIME» a décroché la première position. Il s’est ainsi vu décerner le prix de la Production de l’année avec une bourse de 500 $. Les danseurs, Mathias Dubé de District Danza et Mélodie Caron d’Aristodanse, font partie des 13 danseurs qui ont été sélectionnés comme danseurs de l’année parmi tous les danseurs de la compétition. Ces derniers ont reçu une bourse de 1000 $ pour la Grande Tournée Showtime à Hawaï/Paris.