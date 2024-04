Activité de grand nettoyage et d’embellissement du cimetière de Saint-Patrice

La Compagnie des cimetières catholiques de Rivière-du-Loup et le mouvement scouts de Rivière-du-Loup uniront leurs forces et leur énergie afin de concrétiser une grande activité de nettoyage et d’embellissement du cimetière de Saint-Patrice, le samedi 27 avril prochain, de 9 h à 15 h.

Les deux organismes invitent la population à se joindre à eux avec des râteaux, que ce soit pour la journée ou tout au plus quelques heures.

Cette activité civique se veut une rencontre plaisante pour permettre de nettoyer et embellir le lieu où plusieurs bâtisseurs reposent.