Audace et dynamisme pour la sauvegarde de l’église de Saint-André-de-Kamouraska

Commanditer chaque mois de chauffage de la plus vieille église au Bas-Saint-Laurent. Voilà l’invitation à laquelle les membres de la Fabrique de Saint-André-de-Kamouraska ont convié les entrepreneurs, organismes et citoyens de la région en janvier dernier. Une idée audacieuse, mise de l’avant afin d’assurer la pérennité du bâtiment patrimonial, dont les résultats sont fort encourageants jusqu’ici.

À l’image de nombreuses paroisses du Québec, la Fabrique de Saint-André-de-Kamouraska affronte des défis financiers importants liés à l’entretien de son église et à la poursuite de ses opérations. Toutefois, elle compte un allié de taille: un savant mélange de créativité, d’audace et de dynamisme.

Au début de l’année, il y a quelques mois à peine, les membres de la Fabrique ont décidé d’innover. Ils ont proposé aux entreprises, aux citoyens corporatifs et aux organismes de leur milieu de commanditer un mois de chauffage de l’église au cout de 1 000 $. Ensemble, les douze dons permettraient d’accumuler la somme nécessaire pour chauffer le bâtiment toute une année, soit 12 000 $, se sont-ils dit.

En échange? Une reconnaissance bien sentie et une promesse toute simple de visibilité. «Les entreprises choisissent leur mois. À chaque messe ou activité, durant cette période, on rappelle que le chauffage est assuré par telle personne ou entreprise. Les partenaires reçoivent de la publicité et ils auront droit à un reçu aux fins d’impôt», explique Stéphane Canuel, marguillier de l’église de Saint-André-de-Kamouraska.

Jusqu’ici, force est de constater que l’expérience est positive et encourageante. Plusieurs entreprises ont levé la main pour contribuer, si bien que de nombreux mois de chauffage ont déjà été assurés.

«Ça va très bien. Nous avons sept partenaires et l’un d’entre eux a acheté deux mois, donc nous avons l’équivalent de 8 000 $», souligne M. Canuel, remerciant les gens pour leur générosité. «On pense être en mesure d’atteindre notre objectif.»

Fait à souligner : le mois de février a été assuré par les marguilliers eux-mêmes. «Nous sommes les administrateurs de l’église. Avant de commencer, on s’est dit que c’était à nous de donner l’exemple. On a mis quelques centaines de dollars sur la table et on est parti comme ça. On trouvait ça important.»

Au moment d’écrire ces lignes, les mois d’août, octobre, novembre et décembre 2024 étaient toujours à la recherche d’un commanditaire.

DON EN LIGNE

Toujours dans cet esprit d’innovation et de modernité, la Fabrique de Saint-André-de-Kamouraska possède une page Zeffy, une plateforme – gratuite pour les églises et OSBL – qui lui permet de récolter les dons en ligne.

Sur ce site, les citoyens peuvent offrir un mois de chauffage, comme discuté plus haut, ou simplement effectuer le don de leur choix. Ils peuvent ainsi participer à l’offrande du dimanche (quête), contribuer à la mission de l’église ou encore à son entretien, et ce même s’ils n’assistent pas aux célébrations et activités.

«C’est tout simple. Tu remplis le formulaire et tu paies par carte de crédit ou débit. Les

gens peuvent choisir le montant offert et la fréquence», indique Stéphane Canuel.

Il précise que de petites cartes ont également été imprimées et déposées dans les bancs de l’église. On y explique la procédure pour donner en ligne. On y trouve même un code QR permettant aux plus habitués de retrouver directement la page Zeffy de la Fabrique avec un téléphone cellulaire.

DYNAMISME

Questionné à savoir comment il expliquait le dynamisme dont font preuve les gens de la Fabrique dans l’élaboration de leurs moyens de financement, Stéphane Canuel répond candidement que le groupe tient beaucoup à la sauvegarde de l’église, dont la valeur est inestimable.

Construite en pierre entre 1805 et 1811, en remplacement d'une chapelle datant de 1791, l’église de Saint-André-de-Kamouraska est la plus ancienne du Bas-Saint-Laurent et l'une des trente plus anciennes de la province. Le bâtiment, classé patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications en 2004, abrite cinq œuvres d’art classées. Il est aussi identifié comme un lieu historique national du Canada depuis 1985.

«On a cette église-là à cœur. On pense que c’est important d’en assurer la pérennité», mentionne l’homme impliqué.

Conscient de la dure réalité des fabriques, il espère que les idées mises de l’avant à Saint-André sauront inspirer d’autres paroisses à oser. Après tout, «ce n’est pas une compétition, elles ont les mêmes objectifs.»