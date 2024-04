L'ADAUQAR organise une visite privée de l’entreprise AMT Moulage à Saint-Cyprien

L’Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR (ADAUQAR) organise une visite privée de l’entreprise AMT Moulage spécialisée dans la fabrication de pièces d’aluminium de haute précision destinées à l’industrie automobile et du véhicule récréatif à Saint-Cyprien, le vendredi 3 mai à 13 h 30. Cette visite s’adresse aux personnes de 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du secteur ouest de la Côte-Nord.

Lors de cette visite, les participants pourront en apprendre davantage sur cette entreprise, son historique, ses produits, ses défis de recrutement de main-d’œuvre et sa recherche constante de l’innovation.

Ne pouvant compter ni sur la proximité des clients, ni sur des coûts de main d’œuvre comparables à ceux des pays émergents, l’organisation a misé sur son expertise, favorisée par un faible roulement du personnel, pour innover et se démarquer sur la scène mondiale. AMT a développé un ensemble de technologies avancées, d’expertise et de pratiques manufacturières innovantes qui assure la livraison de pièces dont la qualité est élevée et constante. Elle a d’ailleurs remporté des prestigieux prix de la North American Die Casting Association au cours des dernières années.

À PROPOS D’AMT MOULAGE

Le siège social et le principal lieu de production de l’entreprise AMT Moulage sont situés à Saint-Cyprien dans le comté de Rivière-du-Loup. L’entreprise, fondée en 1967, est spécialisée dans la fabrication de pièces d’aluminium de haute précision destinées à l’industrie automobile et du véhicule récréatif. Elle emploie environ 160 personnes, incluant ses différents groupes d'affaires qui incluent Bélisle Industries, dont 120 à Saint-Cyprien.

RAPPEL – GRATUITÉ

Afin de souligner ses 35 ans, l’ADAUQAR donne accès gratuitement aux conférences et aux visites du mois d’avril à juin, à toute personne de 50 ans et plus de son territoire. Elles sont généralement réservées à ses membres.

Il s'agit d'une visite privée organisée par l'ADAUQAR à laquelle il faut préalablement s'inscrire. Ce ne sont pas des portes ouvertes organisées par l'entreprise. Par ailleurs, le port de lunettes de sécurité et d’embouts protecteurs est obligatoire, mais ils seront fournis sur place.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Bien que la participation à cette visite soit exceptionnellement gratuite, il faut obligatoirement remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca. Les informations relatives à cette activité y sont également disponibles sur le site Internet de l’ADAUQAR.

Il est également possible communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].