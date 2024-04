Service de garde en milieu scolaire : Saint-Elzéar-de-Témiscouata aidera les parents à payer les frais

Après avoir sauvé son école in extremis en effectuant un virage à 180 degrés en 2019, Saint-Elzéar-de-Témiscouata tente maintenant de mettre sur pied un service de garde scolaire. Afin de réussir à offrir le service et d’inciter les parents à y envoyer leurs enfants, la Municipalité leur propose de payer 40 % des frais de garde.

Elle prévoit débourser dès la prochaine année scolaire, 4 $ par jour et par enfant. Pour 180 jours scolaires et la prévision d’une quinzaine de journées pédagogiques et de tempête, cette contribution représente 780 $ par élève inscrit annuellement. Dans son budget 2024, la Municipalité a réservé une somme de 9 000 $ pour les frais de garde de 11 enfants.

«On entend partout que c’est plus difficile pour les parents, que tout coute plus cher», avance le maire, Réjean Deschênes. Les élus ont donc voulu travailler pour trouver une solution qui aiderait les familles tout en les attirant à profiter du service localement.

Il ne désire pas inciter les parents à changer leurs enfants de service de garde et souligne respecter le choix de ceux qui ne le feront pas. Toutefois son conseil et lui se devaient de trouver «une manière non intrusive pour supporter les parents […] On veut soutenir ceux qui vont faire le choix libre de venir les porter à Saint-Elzéar».

La Municipalité pense à mettre en place le service depuis des années pour répondre aux besoins de sa communauté. Des sondages ont été transmis à la population, mais les retours ont été peu nombreux. C’est ce qui a décidé les élus à prendre le taureau par les cornes et à trouver une solution concrète qui leur permettrait de mettre en place un service de garde en milieu scolaire.

«Le service de garde vient compléter une demande, répondre à la réalité des parents», assure le maire. En plus de l’aide de la Municipalité, le Comité de la Renaissance remet 100 $ par élève aux parents à chaque rentrée scolaire.

UN PROJET RÉALISABLE?

À ce jour, les parents de quatre enfants se sont montrés intéressés à bénéficier du service, sur une possibilité de neuf, soit ceux issus de Saint-Elzéar-de-Témiscouata inscrits à l’école des Parchemins. Réjean Deschênes partage qu’entre 0 et 10 jeunes sont scolarisés à l’extérieur de la municipalité et pourraient éventuellement avoir recours au service de garde.

De son côté, le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a aussi effectué des démarches afin d’offrir un service de garde aux Elzéarois. «C’est toujours à l’année de démarrage qu’il est difficile d’atteindre le chiffre pour avoir une certaine rentabilité», soutient la directrice générale du CSS, Nancy Couture.

Pour le CSS, l’équilibre budgétaire est atteint avec l’inscription de six élèves. «Nous ce qu’on voudrait c’est le démarrer quand même», confie-t-elle. Avec la participation de la Municipalité, le CSS pourrait atteindre le seuil nécessaire pour démontrer la viabilité du service au gouvernement avec seulement quatre jeunes inscrits pour la première année. Indiquons que le démarrage d’un service de garde coute entre 40 000 et 42 000 $ au CSS.

Le maire a aussi tenu à rassurer sa population : «C’est clair qu’une fois que le service de garde va être annoncé, on n’abandonnera pas les parents. Une fois qu’ils vont être ici, on va continuer à les soutenir». Il ne peut promettre que le 4 $ par jour sera perpétué, mais il prévoit au moins le réitérer pour l’année 2025-2026.